Homo digitalis: Как уведомления превратили нас в марионеток, а интерфейс стал важнее реальности

Современный человек практически утратил возможность полностью «отключаться» от социальных и рабочих ролей, а постоянный поток уведомлений изменил не только образ жизни, но и механизмы принятия решений. Об этом Life.ru рассказала доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова.

Мы — первое поколение в истории человечества, у которого не осталось «офлайн-резерва» в психике. Наши родители, закрывая дверь квартиры, выходили из одной социальной роли и входили в другую: с работы — домой, из института — в семью. Мы — никогда. Мы живём в состоянии перманентной включённости, где граница между «я на работе» и «я отдыхаю» проходит не по времени суток, а по уровню заряда батареи. Светлана Барматова Доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА

По словам эксперта, социологи всё чаще говорят о появлении нового антропологического типа — Homo digitalis, человека информационного. Это не просто «тот, кто пользуется смартфоном». Это человек, чья социальная идентичность, роли и даже механизмы принятия решений фундаментально перестроены под логику цифровой среды. И если мы честно посмотрим на себя в зеркало, то увидим: мы стали другими. Вопрос только в том — лучшими или удобными для чужих сценариев.

Идентичность как перформанс

«Первое, что изменилось, — это сама природа нашего «я». Ещё 25 лет назад идентичность формировалась через устойчивые социальные институты: семья, профессия, территориальное сообщество. Сегодня она стала перформативной. Мы существуем в цифровом мире постольку, поскольку нас видят, читают, лайкают, комментируют. Социальное «я» больше не дано — оно постоянно конструируется через контент, реакции, цифровые следы», — подчёркивает Барматова.

Как отмечает социолог, отсюда и возникает феномен, который знаком каждому из нас: тревога, когда пост «не зашёл», или ощущение пустоты в выходной без ленты новостей. Это не «слабость характера». Это структурный сдвиг: наша самооценка всё больше зависит от внешней валидации в реальном времени, а не от внутренней опоры. По её словам, мы научились жить в режиме постоянного аудирования — даже когда рядом никого нет.

Социальные роли: один экран — десять масок

Ещё одним последствием цифровизации профессор назвала размывание социальных ролей. Раньше мы переключались между ними физически: зашёл в офис — стал сотрудником, пришёл домой — стал мужем или отцом. Сегодня в одном и том же мессенджере соседствуют чат с матерью, рабочая группа, переписка с доставкой еды и уведомление от банка. Мозг вынужден за секунду менять контекст, тональность, степень ответственности.

Социологически это означает, что ролевая структура личности стала фрагментарной. Мы больше не «цельные» социальные субъекты — мы набор профилей, каждый из которых требует своего поведения. И именно в этих «швах» между ролями возникает та самая рассеянность, которой так ловко пользуются манипуляторы. Когда вы одновременно родитель, сотрудник, клиент и зритель, ваша способность к критической оценке происходящего падает. Вы реагируете — а не думаете, отметила собеседница Life.ru.

От рационального к реактивному

Особое внимание Барматова уделила тому, как цифровая среда влияет на процесс принятия решений. По её словам, классическая социология описывала его как цепочку: стимул → осмысление → выбор. В цифровой среде эта цепочка схлопнулась до формулы: уведомление → эмоция → действие.

Push-уведомление — это не просто сигнал. Это социальный триггер, который бьёт напрямую в лимбическую систему, минуя неокортекс. «Срочно», «ваш заказ», «подозрительная операция», «вам звонит следователь» — все эти формулировки рассчитаны на то, чтобы включить режим «бей или беги» раньше, чем включится критическое мышление. И если 20 лет назад у человека было хотя бы несколько секунд, чтобы взять паузу, то сегодня пауза воспринимается как потеря: сообщение не прочитано, реакция не дана, ситуация не под контролем. Мы стали реактивными существами. И это — не метафора, а факт.

Почему мы — идеальные жертвы

«Здесь мы подходим к главному. Цифровая среда сделала нас не просто «зависимыми от гаджетов» — она перестроила саму архитектуру нашей уязвимости. Homo digitalis живёт в состоянии хронического когнитивного дефицита: внимания не хватает, время сжато, эмоциональный фон повышен. В таких условиях мошенник получает не просто «доверчивого человека» — он получает субъекта, у которого временно отключена способность к верификации реальности», — сказала эксперт.



По её словам, достаточно одного уведомления, одного «срочного» звонка, одного сообщения в мессенджере — и человек уже действует в логике паники, а не анализа. Более того: мы сами научились доверять интерфейсу больше, чем живому собеседнику. Если пришло «официальное» письмо, значит, оно настоящее. Если на экране логотип банка — значит, это банк. Если голос в трубке говорит «из службы безопасности» — значит, из службы безопасности. Цифровая грамотность, которой нас так старательно учили, оказалась не про критическое мышление, а про умение нажимать нужные кнопки.

Что с этим делать

«Я далека от мысли, что выход — это «меньше сидеть в телефоне». Это невозможно и бессмысленно: мы уже Homo digitalis, и назад не вернуться. Но есть одна хорошая новость: осознание собственной перестройки — это уже половина защиты», — подчёркивает профессор.

По словам специалиста, когда вы понимаете, что уведомление — это не «сигнал из реальности», а социальный артефакт, сконструированный так, чтобы вызвать у вас конкретную реакцию, вы возвращаете себе паузу. А пауза — это единственное пространство, где живёт ваша субъектность. Мы стали заложниками уведомлений не потому, что мы глупые. А потому, что цифровая среда проектировалась без учёта нашей антропологии. И теперь наша задача — научиться встраивать в неё человеческое: сомнения, задержку, вопрос «а кто именно хочет, чтобы я сейчас это сделал?».

«Homo digitalis может оставаться человеком. Но только до тех пор, пока помнит: между уведомлением и его исполнением должно быть место для мысли. Иначе это место займёт кто-то другой», — заключила профессор.

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