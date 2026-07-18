В Калифорнии двое мужчин захватили в заложники двух биологов Лесной службы США

В Национальном лесу Шаста-Тринити в Калифорнии завершилась операция по освобождению двух биологов Лесной службы США, которых удерживали двое подозреваемых. В итоге оба мужчины сдались и были взяты под стражу. Об этом сообщил директор ФБР Каш Патель.

«На место происшествия прибыли сотрудники сакраментского отделения ФБР, в том числе наши переговорщики по кризисным ситуациям, отряд SWAT и группа по сбору вещественных доказательств, а также была осуществлена тактическая мобилизация нашей группы по спасению заложников из Квантико. После почти 10 часов переговоров заложники были благополучно освобождены, а подозреваемые Джозеф Хенрихсен и Феникс Хенрихсен сдались и были немедленно взяты под стражу», — говорится в сообщении.

Патель назвал действия задействованных подразделений оперативными и профессиональными, отметив, что именно их работа позволила завершить ситуацию без дальнейшей эскалации.

Ранее в Берлине мужчина несколько часов удерживает женщину в заложниках. После получения сообщения о захвате заложницы полиция оцепила территорию вокруг магазина и начала специальную операцию. Позднее полиция спасла женщину, нападавший был обезврежен. Захватчик оказался последним посетителем супермаркета: он вошёл магазин, внезапно достал крупный нож и начал угрожать работнице кассы. Известно, что он держал её в плену 11 часов.