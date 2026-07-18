В порту Черноморск поражены два судна, осуществлявшие доставку грузов ВСУ

Сегодня высокоточными средствами поражения воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА нанесены удары по портовой инфраструктуре Одессы. В порту Черноморск и на морском переходе уничтожены два судна с военными грузами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», — уточнили в ведомстве.

Ранее российские войска нанесли удар по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины. Атака произошла в Запорожье и привела к гибели нескольких сотрудников ведомства. В результате удара был уничтожен ряд украинских полицаев, в том числе старший лейтенант Дмитрий Белименко.