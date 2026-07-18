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18 июля, 05:20

В порту Черноморск поражены два судна, осуществлявшие доставку грузов ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Сегодня высокоточными средствами поражения воздушного и наземного базирования, а также ударными БПЛА нанесены удары по портовой инфраструктуре Одессы. В порту Черноморск и на морском переходе уничтожены два судна с военными грузами Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения», — уточнили в ведомстве.

Военные РФ поразили украинские порты, используемым для доставки грузов ВСУ
Военные РФ поразили украинские порты, используемым для доставки грузов ВСУ

Ранее российские войска нанесли удар по зданию департамента стратегических расследований МВД Украины. Атака произошла в Запорожье и привела к гибели нескольких сотрудников ведомства. В результате удара был уничтожен ряд украинских полицаев, в том числе старший лейтенант Дмитрий Белименко.

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Алена Пенчугина
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