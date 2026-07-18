В Германии назвали «нерешаемую проблему» Зеленского после отставки Фёдорова

Реструктуризация украинского правительства обернулась для Владимира Зеленского серьёзной политической проблемой. К такому выводу пришло немецкое издание Die Zeit. Жители Киева и других городов вышли на улицы с требованием отменить отставку министра обороны Михаила Фёдорова. Участники акций также призывают уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, пишет газета.

«Реструктуризация правительства, которую Зеленский хотел провести в спешке незадолго до начала парламентского перерыва, стала для него нерешаемой проблемой», — говорится в публикации.

Авторы материала считают, что решение убрать Фёдорова поставило украинского лидера в сложное положение. Любой дальнейший шаг может обернуться для него репутационными потерями. Возвращение экс-министра, по мнению журналистов, фактически вынудит Зеленского расстаться с Сырским. В таком случае президент будет выглядеть человеком, уступившим давлению улицы.

Сохранение главнокомандующего на посту также несёт риски. Издание полагает, что негативное отношение к генералу может ударить и по рейтингу главы государства. Ещё одним вариантом остаётся перевод Федорова на другую должность. Однако тогда конфликт между ним и Сырским способен усилить напряжённость в украинском руководстве.

Напомним, Владимир Зеленский уволил Михаила Фёдорова с поста министра обороны Украины. Швейцарская газета Tages-Anzeiger предположила, что глава страны пошёл на это из опасений перед политическими конкурентами. Зеленский боится конфликта с генералитетом, в рядах которого не одобряли Фёдорова с самого его назначения. А депутат Верховной рады Алексей Кучеренко вообще призвал арестовать Михаила Фёдорова по статье о государственной измене. Парламентарий связал своё требование с публичной критикой главнокомандующего ВСУ Александра Сырского со стороны бывшего министра. Кучеренко заявил, что подобные действия выходят за рамки обычного политического спора.