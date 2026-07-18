Надежда только на Трампа: Испанский чемпион не может попасть в США, чтобы поддержать свою сборную

Бывший защитник сборной Испании Жоан Капдевила не сможет посетить решающий матч мундиаля. О том, что ему отказали во въезде в Соединённые Штаты, экс-футболист рассказал в своём аккаунте в соцсети X.

Спортсмен обратился напрямую к президенту США Дональду Трампу. Он признался, что мечтал оказаться на трибунах вместе с партнёрами по звёздному составу 2010 года и поддержать нынешнюю команду.

Финал чемпионата мира между испанцами и аргентинцами состоится уже 19 июля на стадионе «Метлайф» в Нью-Джерси. Игра начнётся в 22:00 по московскому времени.

Капдевила завершил карьеру в 2017 году, оставив яркий след в истории. На клубном уровне он выступал за «Вильярреал», «Депортиво», мадридский «Атлетико» и «Эспаньол», а в футболке национальной команды провёл 60 встреч и четыре раза поражал ворота соперников.

А тем временем президент Мексики Клаудия Шейнбаум уже получила приглашение Дональда Трампа и приедет на финал чемпионата мира в Нью-Йорк. Хотя в начале турнира она отдала свои билеты юной мексиканской фанатке футбола, отказываться от такого предложения главы США политик не стала, а компанию лидерам двух стран на трибуне составит и премьер-министр Канады Марк Карни — таким образом, за развязкой мундиаля будут наблюдать руководители всех трёх североамериканских государств, принявших мундиаль.