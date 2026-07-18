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Регион
18 июля, 11:36

Среди пострадавших при атаке ВСУ на Котовск есть жители других регионов

Тамбовский губернатор навестил пострадавших. Обложка © Max / Евгений Первышов

Тамбовский губернатор навестил пострадавших. Обложка © Max / Евгений Первышов

В Котовске Тамбовской области среди пострадавших от атаки ВСУ есть жители других регионов России. Информацией делится в Max губернатор Евгений Первышов. Из каких именно субъектов они приехали, не уточняется.

«На данный момент из 25 пострадавших трое были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеров тяжёлом состоянии. Среди пострадавших — не только жители Тамбовской области», — говорится в тексте.

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Напомним, в ночь на 18 июля были атакованы логистические комплексы в городе Котовск Тамбовской области и подмосковной Электростали. По словам местных властей, вражеские дроны шли прицельно на здания с людьми и несли поражающие элементы. По последним данным, погибли 7 человек, ранения получили 25. Врачи Федерального центра медицины катастроф и Центра экстренной медпомощи Москвы направлены в Тамбов для оказания помощи пострадавшим.

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Татьяна Миссуми
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