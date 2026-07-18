Среди пострадавших при атаке ВСУ на Котовск есть жители других регионов

В Котовске Тамбовской области среди пострадавших от атаки ВСУ есть жители других регионов России. Информацией делится в Max губернатор Евгений Первышов. Из каких именно субъектов они приехали, не уточняется.

«На данный момент из 25 пострадавших трое были осмотрены и отпущены домой. 22 человека остаются в стационарах, из них семеро — в тяжёлом состоянии. Среди пострадавших — не только жители Тамбовской области», — говорится в тексте.