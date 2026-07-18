В Котовске потушили пожар после атаки БПЛА на логистический центр

В Котовске Тамбовской области потушили пожар на территории логистического центра, возникший после атаки БПЛА. Об этом журналистам рассказали в региональном правительстве.

«Пожар потушен. Открытое горение было ликвидировано в 04.08, потом была проливка», — сказал собеседник РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 18 июля ВСУ атаковали логистический центр в Котовске. По последним данным, погибли семь человек. Ещё 25 пострадали, в том числе семеро — в тяжёлом состоянии. В регион направили бригаду врачей из федеральных медицинских центров. Среди раненых есть жители других регионов.