Атаки украинских беспилотников на логистические центры в Котовске и Электростали были скоординированы при прямом участии иностранных советников и НАТО. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал военный эксперт Александр Перенджиев, доцент РЭУ им. Плеханова.

По словам эксперта, это не просто демонстративная акция, а многофакторная операция с отчётливым террористическим почерком. Противник, по его мнению, пытается столкнуть между собой социальные группы — покупателей, оплативших заказы и не получивших их, и поставщиков с маркетплейсом, создавая питательную среду для нестабильности. Кроме того, удар по системе «заказал — получил» призван вызвать страх и направить недовольство граждан на руководство страны из-за проведения СВО.

Перенджиев указал, что спутниковая разведка альянса, помощь в выборе целей и прокладке маршрутов для дронов были использованы при планировании теракта. Эксперт считает, что крупный бизнес должен создавать собственные антидроновые ЧОПы, а в защиту тыла следует включить Росгвардию, полицию и МЧС.