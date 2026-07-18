Масляков-младший стал единственным владельцем КВН и наследником родителей
Александр Масляков-младший. Обложка © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Сын легендарного ведущего Александр Масляков-младший оказался полноправным хозяином всего бренда КВН. О том, как распределились активы знаменитой семьи, узнали журналисты.
По данным Kp.ru, Масляков-старший в своё время зарегистрировал КВН в качестве объекта интеллектуальной собственности, запатентовав и авторство идеи, и товарный знак. Ещё в 2006 году было учреждено юрлицо «Телевизионное творческое объединение АМиК», а пакеты акций нескольких структур, входящих во вселенную Клуба весёлых и находчивых, распределили между самим Александром Васильевичем, его супругой Светланой и их сыном.
В начале 2024 года родители передали наследнику свои ценные бумаги. Таким образом, уже два года Масляков-младший единолично владеет КВН, и его доля в уставном капитале «АМиК» составляет 100 процентов.
Теперь же к бизнес-активам добавится и наследуемое имущество. У самого Маслякова-младшего уже есть квартира в столице, а от родителей ему перейдёт недвижимость на Смоленской набережной, а также загородный дом на Рублёвке площадью 654 квадратных метра, расположенный на участке в 36 соток.
Напомним, Светлана Маслякова, режиссёр КВН и вдова Александра Маслякова, ушла из жизни после долгой болезни. Звезда клуба Елена Борщева охарактеризовала её как невидимого, но крайне важного человека, строже супруга, чьи точные и резкие оценки всегда имели решающий вес.
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