Масляков-младший стал единственным владельцем КВН и наследником родителей

Сын легендарного ведущего Александр Масляков-младший оказался полноправным хозяином всего бренда КВН. О том, как распределились активы знаменитой семьи, узнали журналисты.

По данным Kp.ru, Масляков-старший в своё время зарегистрировал КВН в качестве объекта интеллектуальной собственности, запатентовав и авторство идеи, и товарный знак. Ещё в 2006 году было учреждено юрлицо «Телевизионное творческое объединение АМиК», а пакеты акций нескольких структур, входящих во вселенную Клуба весёлых и находчивых, распределили между самим Александром Васильевичем, его супругой Светланой и их сыном.

В начале 2024 года родители передали наследнику свои ценные бумаги. Таким образом, уже два года Масляков-младший единолично владеет КВН, и его доля в уставном капитале «АМиК» составляет 100 процентов.

Теперь же к бизнес-активам добавится и наследуемое имущество. У самого Маслякова-младшего уже есть квартира в столице, а от родителей ему перейдёт недвижимость на Смоленской набережной, а также загородный дом на Рублёвке площадью 654 квадратных метра, расположенный на участке в 36 соток.