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18 июля, 13:48

Фанаты испугались «проклятия Дрейка» после ставки певца на победу Аргентины в ЧМ

Обложка © ТАСС / AP / Invision / Chris Pizzello

Обложка © ТАСС / AP / Invision / Chris Pizzello

Рэпер Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) поставил 1,5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира 2026 года. Информацией делится Mash Money. Если прогноз артиста сбудется, он получит более 5,175 миллиона долларов. Решающий матч пройдёт в воскресенье, 19 июля.

Однако поклонники футбола уже вспомнили о так называемом «проклятии Дрейка». За последние годы многие спортсмены и команды проигрывали вскоре после крупных ставок певца. Среди самых громких примеров — поражения Исраэля Адесаньи, Джейка Пола и Тайсона Фьюри. Неудачными также оказались пари на Канаду в Кубке Америки и Аргентину в финале ЧМ-2022 в основное время.

При этом серия рэпера состоит не только из провалов. Ставка на победу Los Angeles Rams в Super Bowl LVI принесла ему более 1 миллиона долларов. Также сыграли прогнозы на реванш Адесаньи против Алекса Перейры и победу Янника Синнера на Australian Open 2025. Теперь болельщики гадают, принесёт ли Дрейку финал новый крупный выигрыш или вновь подтвердит популярный мем.

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Ранее сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум посетит финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению лидера США Дональда Трампа. Игра пройдёт 19 июля в Нью-Йорке. В решающей встрече турнира сыграют сборные Испании и Аргентины.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Татьяна Миссуми
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