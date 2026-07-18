Фанаты испугались «проклятия Дрейка» после ставки певца на победу Аргентины в ЧМ

Рэпер Дрейк (настоящее имя Обри Дрейк Грэм) поставил 1,5 миллиона долларов на победу сборной Аргентины над Испанией в финале чемпионата мира 2026 года. Информацией делится Mash Money. Если прогноз артиста сбудется, он получит более 5,175 миллиона долларов. Решающий матч пройдёт в воскресенье, 19 июля.

Однако поклонники футбола уже вспомнили о так называемом «проклятии Дрейка». За последние годы многие спортсмены и команды проигрывали вскоре после крупных ставок певца. Среди самых громких примеров — поражения Исраэля Адесаньи, Джейка Пола и Тайсона Фьюри. Неудачными также оказались пари на Канаду в Кубке Америки и Аргентину в финале ЧМ-2022 в основное время.

При этом серия рэпера состоит не только из провалов. Ставка на победу Los Angeles Rams в Super Bowl LVI принесла ему более 1 миллиона долларов. Также сыграли прогнозы на реванш Адесаньи против Алекса Перейры и победу Янника Синнера на Australian Open 2025. Теперь болельщики гадают, принесёт ли Дрейку финал новый крупный выигрыш или вновь подтвердит популярный мем.

Ранее сообщалось, что президент Мексики Клаудия Шейнбаум посетит финальный матч чемпионата мира по футболу по приглашению лидера США Дональда Трампа. Игра пройдёт 19 июля в Нью-Йорке. В решающей встрече турнира сыграют сборные Испании и Аргентины.