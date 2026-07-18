МИД: Россия и ОАЭ подчеркнули необходимость безопасности судоходства в Ормузе

Ормузский пролив должен стать безопасным для судоходства. Данный тезис прозвучал во время телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.