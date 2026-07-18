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Регион
18 июля, 14:42

МИД: Россия и ОАЭ подчеркнули необходимость безопасности судоходства в Ормузе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / somkanae sawatdinak

Ормузский пролив должен стать безопасным для судоходства. Данный тезис прозвучал во время телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики», сказано в тексте.

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Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР), представляющий собой элитные формирования ВС Ирана, заявил о задержании четырёх судов при попытке осуществить проход через Ормузский пролив без соответствующего разрешения. Эксперты Международного валютного фонда выдвинули прогноз, что восстановление привычных объёмов поставок нефти с Ближнего Востока может занять от двух до трёх месяцев даже после полного открытия пролива.

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Татьяна Миссуми
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