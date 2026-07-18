МИД: Россия и ОАЭ подчеркнули необходимость безопасности судоходства в Ормузе
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Ормузский пролив должен стать безопасным для судоходства. Данный тезис прозвучал во время телефонного разговора между министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Заид Аль Нахайяном. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Акцентирована необходимость поддержания стабильного, беспрепятственного и безопасного судоходства в Ормузском проливе, имеющем ключевое значение для мировой экономики», — сказано в тексте.
Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР), представляющий собой элитные формирования ВС Ирана, заявил о задержании четырёх судов при попытке осуществить проход через Ормузский пролив без соответствующего разрешения. Эксперты Международного валютного фонда выдвинули прогноз, что восстановление привычных объёмов поставок нефти с Ближнего Востока может занять от двух до трёх месяцев даже после полного открытия пролива.
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