Рублёв вышел в финал турнира ATP в Швеции, обыграв чилийца Табило

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в шведском Бостаде, обыграв чилийца Алехандро Табило в полуфинальном матче. Встреча завершилась со счётом 6:4, 4:6, 6:4 в пользу россиянина, который был посеян на турнире под первым номером.

В финале 28-летний Рублев, занимающий 16-е место в мировом рейтинге, встретится с итальянцем Лучано Дардери (второй номер посева). На счету россиянина 17 побед на турнирах ATP в одиночном разряде, последний титул он завоевал в феврале 2025 года. Рублёв уже выигрывал соревнования в Бостаде в 2023 году.

Турнир относится к категории ATP 250 и проводится на грунтовом покрытии. Общий призовой фонд соревнований составляет €612,6 тыс. Дардери является действующим чемпионом — он выиграл здесь в прошлом году. Для чилийца Табило (31-я ракетка мира) выход в полуфинал стал хорошим результатом, но обыграть первого сеяного не удалось.

Ранее бывший теннисист Дмитрий Турсунов заявил, что у Даниила Медведева и Андрея Рублёва сохраняются психологические сложности, а время для серьёзной перестройки игры уходит. Он отметил, что Медведев пытается модифицировать технику, но в зрелом возрасте это сложно, и его мотивация неочевидна, в отличие от Джоковича, который ради изменений готов на многое, при этом у Медведева нет агрессивных сдвигов, характерных для великих чемпионов.