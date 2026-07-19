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19 июля, 00:09

Матч Англии и Франции побил рекорд результативности в истории игр за бронзу ЧМ

Обложка © X / Copa Mundial FIFA

Обложка © X / Copa Mundial FIFA

Матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Франции вошёл в историю как самый результативный в истории подобных встреч.

Англичане одержали победу со счетом 6:4, а команды на двоих забили десять мячей. Прежнее достижение продержалось почти 70 лет: до этого рекорд принадлежал матчу чемпионата мира 1958 года, в котором сборная Франции разгромила команду ФРГ со счетом 6:3. Тогда зрители увидели девять голов.

При этом абсолютный рекорд результативности на чемпионатах мира остаётся за встречей 1954 года между Австрией и Швейцарией. В том матче австрийцы победили со счетом 7:5, а команды забили сразу 12 мячей.

Игра Англии и Франции стала самой зрелищной в истории матчей за бронзовые медали мирового первенства и обновила рекорд, державшийся с середины прошлого века.

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В воскресенье, 19 июля, стадион MetLife в Нью-Джерси соберёт на трибунах почётных гостей на финале ЧМ-2026. Среди зрителей окажутся президенты, монархи и руководители мирового футбола. В этот день сборная Аргентины поборется с командой Испании за главный трофей турнира — Кубок мира.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Лия Мурадьян
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