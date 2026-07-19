Кошка Вижа из театра Куклачёва верно предсказала исход матча за третье место на чемпионате мира по футболу между сборными Франции и Англии.

Пушистая гадалка в своём предсказании для Life.ru поставила на победу Англии в битве за бронзу ЧМ, хотя Франция выглядела фаворитом в этом противостоянии, учитывая целую россыпь футбольных звёзд в своём составе. Однако Вижа была непреклонна, выбрав миску с английским флагом.

Болельщики наверняка остались довольны встречей команд, ведь голы там сыпались как из рога изобилия. Игра Англии и Франции стала самой зрелищной в истории матчей за бронзовые медали мирового первенства и обновила рекорд, державшийся с середины прошлого века.

Напомним, что англичане одержали победу со счётом 6:4, а на двоих сборные записали в свой актив десять забитых мячей. Кошка Вижа ставила как раз на «Трёх львов». Предыдущее достижение держалось почти семь десятилетий: рекорд был установлен на мундиале 1958 года, когда команда Франции разгромила Германию со счётом 6:3.