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19 июля, 09:28

Пауль доволен преемницей: Кошка Вижа из театра Куклачёва угадала исход битвы за бронзу ЧМ

Кошка Вижа из театра Куклачёва угадала победителя в матче за третье место на ЧМ-2026

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Кошка Вижа из театра Куклачёва верно предсказала исход матча за третье место на чемпионате мира по футболу между сборными Франции и Англии.

Пушистая гадалка в своём предсказании для Life.ru поставила на победу Англии в битве за бронзу ЧМ, хотя Франция выглядела фаворитом в этом противостоянии, учитывая целую россыпь футбольных звёзд в своём составе. Однако Вижа была непреклонна, выбрав миску с английским флагом.

Болельщики наверняка остались довольны встречей команд, ведь голы там сыпались как из рога изобилия. Игра Англии и Франции стала самой зрелищной в истории матчей за бронзовые медали мирового первенства и обновила рекорд, державшийся с середины прошлого века.

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Напомним, что англичане одержали победу со счётом 6:4, а на двоих сборные записали в свой актив десять забитых мячей. Кошка Вижа ставила как раз на «Трёх львов». Предыдущее достижение держалось почти семь десятилетий: рекорд был установлен на мундиале 1958 года, когда команда Франции разгромила Германию со счётом 6:3.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru.

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Владимир Озеров
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