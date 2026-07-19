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Регион
19 июля, 10:21

«Мы платили, нам и прибыль»: В Нью-Джерси требуют долю с продажи газона с финала ЧМ

Губернатор Нью-Джерси требует долю для народа с продажи газона с финала ЧМ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EFKS

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EFKS

ФИФА столкнулась с недовольством законодателей Нью-Джерси, ведь организация начала продавать кусочки газона стадиона MetLife по цене от $450 за штуку. Губернатор Мики Шерилл заявила, что штат заплатил за поле несколько миллионов, поэтому доля от выручки должна достаться налогоплательщикам.

«Нью-Джерси заплатил миллионы долларов за все расходы, связанные с полем на стадионе «Метлайф», поэтому налогоплательщики штата должны получить долю от выручки», – заявил представитель губернатора Мики Шеррилл Стив Сигмунд.

Однако The Athletic пишет, что большая часть выручки от продажи «кусочков поля» идёт организационному комитету Нью-Йорк/Нью-Джерси и будет реинвестирована в регион. ФИФА настаивает, что это инициатива самого региона, а организация получит лишь номинальный роялти около 5%. При этом основная выручка пойдёт городскому комитету.

«К тому же продаётся всего около пяти ярдов газона», — сказано в публикации.

По данным The Athletic, реализация газона общей площадью 5 ярдов может принести более $11 млн. В Нью-Джерси этим возмущены, ведь поле оплатили налогоплательщики.

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Напомним, что организаторы мундиаля хотят продать кусочки газона по цене от $450 долларов за штуку. Кстати, ФИФА и без того ожидает рекордную прибыль в $15 млрд от ЧМ-2026, хотя изначально руководство рассчитывало заработать $11 млрд. Успех укрепит позиции главы организации Джанни Инфантино перед выборами. VIP-билеты на финал стоят $34,5 тыс.

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Владимир Озеров
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