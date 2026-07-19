Черноморский флот уничтожил в акватории Чёрного моря два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Кстати, пару дней назад военнослужащие ВС РФ потопили ещё пять украинских катеров.

Российские военные регулярно находят на островах в дельте Днепра останки украинских боевиков и снаряжение НАТО — каски, бронежилеты, огнемёты с надписями на английском. Острова полностью под контролем ВС РФ, ВСУ не штурмуют их из-за минных полей, но обстреливают с дронов и артиллерии.