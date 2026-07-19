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19 июля, 10:44

Бойцы Черноморского флота отправили ко дну два безэкипажных катера ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey VP

Черноморский флот уничтожил в акватории Чёрного моря два безэкипажных катера ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВСУ», — рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Кстати, пару дней назад военнослужащие ВС РФ потопили ещё пять украинских катеров.

ПВО Москвы отбила атаку уже 8 дронов ВСУ
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Российские военные регулярно находят на островах в дельте Днепра останки украинских боевиков и снаряжение НАТО — каски, бронежилеты, огнемёты с надписями на английском. Острова полностью под контролем ВС РФ, ВСУ не штурмуют их из-за минных полей, но обстреливают с дронов и артиллерии.

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Владимир Озеров
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