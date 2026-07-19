«Попытка обмануть партнёров»: Зеленский решил съехать с обещания по НАБУ и САП, уволив важного вице-премьера

Владимир Зеленский уволили Тараса Качку с поста вице-премьера Украины по вопросам евроинтеграции. Об этом заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, официальной версии того, почему чиновник лишился должности, озвучено не было.

«Но хронология красноречива: человек, который публично уверял партнёров, что Украина действительно будет выполнять антикоррупционные условия, ушёл. Без объяснений», — написал нардеп в социальных сетях.

По словам Железняка, бывший вице-премьер переодически напоминал Зеленскому о необходимости принятия законов из пакета «Качки-Кос», которые фактически предусматривают вывод из-под контроля главы государства Офиса генерального прокурора и Государственного бюро расследований. Кроме того, документы значительно увеличивают полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Именно эти ведомства ответственны за громкие уголовные дела против ближайшего окружения киевского главы. Однако логика Зеленского «Новый кабмин, новые правила, старые договорённости больше не считаются», не работает, хоть и удобна для него.

«Если завтра Еврокомиссия заменит [комиссара по расширению ЕС] Марту Кос, ни одно обязательство ЕС также никуда не исчезнет. Потому что договорённости заключают между институтами, а не между конкретными людьми. Изменить фамилию в правительстве и объявить предыдущие обязательства недействительными — это не дипломатия. Это попытка обмануть партнёров», — добавил парламентарий.