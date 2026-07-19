Молодой француз едва не поджёг «легкие Парижа», его остановили в последний момент

Полиция Парижа задержала 23-летнего мужчину за намеренный поджог Булонского леса. Об этом сообщило Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл поздно вечером в пятницу на западной окраине столицы. Прибывшие стражи порядка обнаружили воспламенившуюся кучу хвороста, с которой огонь уже перекинулся на одно из деревьев, однако пламя удалось оперативно сбить огнетушителями.

По предварительным данным, задержанный сам заявил о намерении устроить пожар в лесном массиве. Ведётся расследование.

Напомним, что неделей ранее в 60 километрах от Парижа уже полыхал лес Фонтенбло, где пожар уничтожил около 1300 гектаров охраняемой территории. Двое подозреваемых в поджогах признали вину: один из них оказался пожарным-волонтёром и рассказал, что поджёг сухие ветки зажигалкой с бензином, а второй настаивает, что случайно бросил непотушенную сигарету в траву, после чего пламя раздули ветер и жара. Мотивы первого фигуранта пока не раскрываются.