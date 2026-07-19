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19 июля, 12:32

Молодой француз едва не поджёг «легкие Парижа», его остановили в последний момент

В Париже задержали 23-летнего мужчину за попытку поджога Булонского леса

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Полиция Парижа задержала 23-летнего мужчину за намеренный поджог Булонского леса. Об этом сообщило Le Parisien со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл поздно вечером в пятницу на западной окраине столицы. Прибывшие стражи порядка обнаружили воспламенившуюся кучу хвороста, с которой огонь уже перекинулся на одно из деревьев, однако пламя удалось оперативно сбить огнетушителями.

По предварительным данным, задержанный сам заявил о намерении устроить пожар в лесном массиве. Ведётся расследование.

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Напомним, что неделей ранее в 60 километрах от Парижа уже полыхал лес Фонтенбло, где пожар уничтожил около 1300 гектаров охраняемой территории. Двое подозреваемых в поджогах признали вину: один из них оказался пожарным-волонтёром и рассказал, что поджёг сухие ветки зажигалкой с бензином, а второй настаивает, что случайно бросил непотушенную сигарету в траву, после чего пламя раздули ветер и жара. Мотивы первого фигуранта пока не раскрываются.

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Юрий Лысенко
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