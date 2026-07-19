Борис Надеждин* прекратил избирательную кампанию в Госдуму

Борис Надеждин* заявил о прекращении своей избирательной кампании на выборы в Государственную думу. Остановлен сбор подписей, уже собранные подписи не будут сдаваться в избирком, сообщил политик в своём Telegram-канале.

По словам политика, он не может продолжать кампанию в силу закона о выборах.

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