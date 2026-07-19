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19 июля, 17:21

Борис Надеждин* прекратил избирательную кампанию в Госдуму

Борис Надеждин*. Обложка © ТАСС / АР / Pavel Bednyakov

Борис Надеждин*. Обложка © ТАСС / АР / Pavel Bednyakov

Борис Надеждин* заявил о прекращении своей избирательной кампании на выборы в Государственную думу. Остановлен сбор подписей, уже собранные подписи не будут сдаваться в избирком, сообщил политик в своём Telegram-канале.

По словам политика, он не может продолжать кампанию в силу закона о выборах.

С политика Бориса Надеждина* принудительно взыскивают 1,4 млн рублей
С политика Бориса Надеждина* принудительно взыскивают 1,4 млн рублей

Напомним, что суд в Долгопрудном оштрафовал экс-депутата Бориса Надеждина* на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики, и решение было вынесено, когда скорая брала у него кровь из-за поднявшегося давления. Его задержали 13 июля, отпустили под обязательство о явке, запретили выезд из России и взыскивают 1,45 млн рублей.

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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.

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Анастасия Никонорова
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