Борис Надеждин* прекратил избирательную кампанию в Госдуму
Борис Надеждин*. Обложка © ТАСС / АР / Pavel Bednyakov
Борис Надеждин* заявил о прекращении своей избирательной кампании на выборы в Государственную думу. Остановлен сбор подписей, уже собранные подписи не будут сдаваться в избирком, сообщил политик в своём Telegram-канале.
По словам политика, он не может продолжать кампанию в силу закона о выборах.
Напомним, что суд в Долгопрудном оштрафовал экс-депутата Бориса Надеждина* на 1000 рублей за демонстрацию экстремистской символики, и решение было вынесено, когда скорая брала у него кровь из-за поднявшегося давления. Его задержали 13 июля, отпустили под обязательство о явке, запретили выезд из России и взыскивают 1,45 млн рублей.
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* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.