Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 09:11

Надеждина* оштрафовали на тысячу рублей: Судья вынесла решение, пока скорая брала у него кровь

Суд оштрафовал Бориса Надеждина* на 1000 рублей

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Суд в подмосковном Долгопрудном оштрафовал экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина* на 1000 рублей, признав его виновным в демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Судья вынесла решение по штрафу Надеждину*, пока скорая брала у него кровь. Видео © Life.ru

Судья вынесла решение, пока скорая брала у политика кровь. Дело в том, что во время заседания у Надеждина* поднялось давление, и пришлось вызвать медиков.

Напомним, бывшего депутата задержали 13 июля, однако позже отпустили под обязательство о явке. Также сообщалось, что Надеждину* запретили выезд из России и взыскивают с него 1,45 млн рублей.

Судебный процесс Надеждина* прерван: политику стало плохо, давление подскочило до критических отметок
Судебный процесс Надеждина* прерван: политику стало плохо, давление подскочило до критических отметок

Надеждин* — бывший депутат Госдумы (2000-2003), член совета депутатов Долгопрудного (1990-1997, 2019-2024). В 2024 году он также пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в этом из-за высокого процента недействительных подписей в его поддержку.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Общество
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar