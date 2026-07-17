Надеждина* оштрафовали на тысячу рублей: Судья вынесла решение, пока скорая брала у него кровь

Суд в подмосковном Долгопрудном оштрафовал экс-депутата Госдумы Бориса Надеждина* на 1000 рублей, признав его виновным в демонстрации экстремистской символики. Об этом сообщает корреспондент Life.ru из зала суда.

Судья вынесла решение по штрафу Надеждину*, пока скорая брала у него кровь. Видео © Life.ru

Судья вынесла решение, пока скорая брала у политика кровь. Дело в том, что во время заседания у Надеждина* поднялось давление, и пришлось вызвать медиков.

Надеждин* — бывший депутат Госдумы (2000-2003), член совета депутатов Долгопрудного (1990-1997, 2019-2024). В 2024 году он также пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах президента России, однако ЦИК отказал ему в этом из-за высокого процента недействительных подписей в его поддержку.

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