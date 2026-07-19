На пляже Филиппин появился гигантский портрет Месси из песка

Филиппинский художник создал на пляже гигантский портрет Лионеля Месси, превратив берег в необычную футбольную галерею под открытым небом. Работа появилась в городе Тандаг и была посвящена чемпионату мира.

Автор песчаных картин Родерик Саранза создаёт свои произведения вручную прямо на побережье. Сначала он наносит контуры будущего изображения, затем вырезает детали и только после этого с помощью дрона проверяет результат с высоты.

«Сидеть дома и рисовать на холсте – это, конечно, хорошо, но как-то скучновато. А вот когда я начал заниматься искусством на песке, всё изменилось. Я почувствовал, что тело стало сильнее, пришло вдохновение», – рассказал художник.

По словам Саранзы, работа на пляже требует большой физической нагрузки. Художник отметил, что привык к жаре и солнцу, а создание масштабных изображений стало для него способом совмещать творчество и активность.

Главная особенность таких картин – их недолговечность. Песчаный портрет Месси будет существовать только до следующего прилива, после чего волны полностью изменят созданное вручную изображение.

Благодаря видео и фотографиям в интернете работы филиппинца получили мировую известность. Теперь его пляжные картины увидели миллионы людей за пределами родного города.

Ранее Life.ru писал, что Лионель Месси установил новый рекорд на чемпионатах мира, выйдя в стартовом составе в третьем финале турнира. Капитан Аргентины начал с первых минут решающий матч ЧМ-2026 против Испании, повторив своё участие в финалах 2014 и 2022 годов. Кроме того, 39-летний футболист стал самым возрастным полевым игроком в истории финалов мирового первенства.