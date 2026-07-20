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Регион
20 июля, 05:46

Мирошник обещал Зеленскому «отдельный» ответ на атаку армады дронов на Москву

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россия даст «отдельный» ответ на попытку украинских военных атаковать Москву с помощью целой армады из 400 беспилотников в ночь на 20 июля. Готовиться к «благодарности» Владимиру Зеленскому посоветовал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, но наши ПВО её разобрали. За покушение на столицу будет отдельная «благодарность», — написал дипломат в своём телеграм-канале.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в ночь с 19 на 20 июля на столичный регион летело более 400 вражеских БПЛА. Большинство из дронов удалось нейтрализовать на дальних подступах, 85 БПЛА сбили на подлёте к Москве. Но есть пострадавшие — 6 человек с минно-взрывной травмой были доставлены в Домодедовскую больницу.

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Андрей Бражников
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