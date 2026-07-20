Россия даст «отдельный» ответ на попытку украинских военных атаковать Москву с помощью целой армады из 400 беспилотников в ночь на 20 июля. Готовиться к «благодарности» Владимиру Зеленскому посоветовал посол МИД РФ по особым поручениям Родион Мирошник.

«Зеленскому за деньги Запада нужно продемонстрировать способность хотя бы к терроризму, но выходит пшик! 400 дронов — это огромная армада, способная закрыть всё небо, но наши ПВО её разобрали. За покушение на столицу будет отдельная «благодарность», — написал дипломат в своём телеграм-канале.