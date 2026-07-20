Машина и заборы домов повреждены из-за обломков БПЛА в Одинцовском округе

В Одинцовском городском округе Подмосковья ночью произошла атака беспилотников, в результате которой повреждены заборы частных домов и легковой автомобиль. Пострадавших нет, сообщили в администрации округа.

«Силами ПВО отражена атака БПЛА. В Одинцовском округе в результате падения БПЛА повреждён легковой автомобиль жителя Кубинки, а также заборы частных домовладений», — написал глава округа Андрей Иванов в своём канале в «Максе».

Он также напомнил жителям о запрете снимать и публиковать работу ПВО и распространять сведения о действиях специальных служб.