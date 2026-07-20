Пять дронов ВСУ пытались атаковать Калужскую область

Сегодня ночью российские системы ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области, сообщил глава области Владислав Шапша.

На месте падения дронов работают оперативные группы, обеспечивая безопасность и оценивая последствия. По предварительной информации, пострадавших граждан и разрушений инфраструктуры нет.