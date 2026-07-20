В Подольске зафиксировали повреждения от обломков сбитых украинских БПЛА

Падение обломков беспилотников в Подольске привело к повреждению котельной, частного дома, нескольких многоэтажек и автомобилей. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов в своём канале на платформе «МАКС».

По его словам, утром 20 июля силы ПВО отразили атаку украинских дронов, после чего фрагменты аппаратов рухнули на территорию предприятий и в жилые зоны. Информации о погибших и пострадавших не поступало, угрозы для жилых кварталов нет.

Все службы переведены в режим повышенной готовности. Артамонов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, весь ущерб будет зафиксирован и оценён, а пострадавшим обязательно окажут поддержку. Данные будут обновляться.