В Подольске зафиксировали повреждения от обломков сбитых украинских БПЛА
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Падение обломков беспилотников в Подольске привело к повреждению котельной, частного дома, нескольких многоэтажек и автомобилей. Об этом сообщил глава округа Григорий Артамонов в своём канале на платформе «МАКС».
По его словам, утром 20 июля силы ПВО отразили атаку украинских дронов, после чего фрагменты аппаратов рухнули на территорию предприятий и в жилые зоны. Информации о погибших и пострадавших не поступало, угрозы для жилых кварталов нет.
Все службы переведены в режим повышенной готовности. Артамонов заверил, что держит ситуацию на личном контроле, весь ущерб будет зафиксирован и оценён, а пострадавшим обязательно окажут поддержку. Данные будут обновляться.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что число пострадавших при ночном налёте украинских дронов на регион выросло до десяти человек, включая одного ребёнка. Повреждения получили многоквартирные и частные дома, а также коммерческие объекты.
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