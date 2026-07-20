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Регион
20 июля, 08:12

8 км до Славянска: Комбриг Легион заявил, что ВС РФ получат преимущество при штурме

Командир ВС РФ Легион заявил, что до Славянска осталось 8 километров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SGr

Российским подразделениям осталось около восьми километров до Славянска, а занятые высоты дают им тактическое преимущество. Об этом рассказал командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Легион.

По его словам, город расположен в низине, тогда как силы РФ закрепляются на возвышенностях. Это, как считает военнослужащий, осложнит украинским формированиям оборону и позволит российской стороне действовать с более выгодных позиций.

«Порядка 8 км (осталось). Сейчас противник находится в очень невыгодном положении», — заявил Легион ТАСС.

Командир добавил, что после укрепления занятых рубежей ВСУ придётся вести действия снизу вверх. Он выразил уверенность, что российские подразделения продолжат продвижение к городу.

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При этом освобождение Славянска наверняка не станет лёгкой прогулкой, ведь украинские военнослужащие всё это время готовятся к обороне города. При этом ВС РФ тоже не сидят на месте. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Российская армия улучшила позиции на подступах к населённому пункту.

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Владимир Озеров
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