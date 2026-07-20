8 км до Славянска: Комбриг Легион заявил, что ВС РФ получат преимущество при штурме

Российским подразделениям осталось около восьми километров до Славянска, а занятые высоты дают им тактическое преимущество. Об этом рассказал командир роты беспилотных систем 123-й отдельной мотострелковой бригады с позывным Легион.

По его словам, город расположен в низине, тогда как силы РФ закрепляются на возвышенностях. Это, как считает военнослужащий, осложнит украинским формированиям оборону и позволит российской стороне действовать с более выгодных позиций.

«Порядка 8 км (осталось). Сейчас противник находится в очень невыгодном положении», — заявил Легион ТАСС.

Командир добавил, что после укрепления занятых рубежей ВСУ придётся вести действия снизу вверх. Он выразил уверенность, что российские подразделения продолжат продвижение к городу.

При этом освобождение Славянска наверняка не станет лёгкой прогулкой, ведь украинские военнослужащие всё это время готовятся к обороне города. При этом ВС РФ тоже не сидят на месте. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, Российская армия улучшила позиции на подступах к населённому пункту.