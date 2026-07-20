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20 июля, 08:47

Пропала после модного показа: тело 24-летней модели нашли в водоёме в Польше

Во Вроцлаве нашли мёртвой пропавшую 24-летнюю модель

Джессика Ярикре © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/jjessiczka

Джессика Ярикре © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/jjessiczka

В польском Вроцлаве обнаружили тело 24-летней модели и певицы Джессики Ярикре, которая пропала 13 июля. Девушку нашли в водоёме неподалёку от её дома.

Последний раз Ярикре видели вечером в её квартире на улице Куницкого. После этого она перестала выходить на связь. Родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Телефон и документы модели остались дома. Во время поисков сотрудники изучили записи камер наблюдения и установили, что девушка находилась возле расположенного неподалёку водоёма.

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Тело подняли со дна около двух часов ночи 15 июля. Полиция подтвердила завершение поисков и сообщила, что обстоятельства смерти устанавливают соответствующие службы. По данным Need To Know, на первоначальном этапе признаков участия посторонних лиц не выявили.

Незадолго до исчезновения Ярикре участвовала в Неделе моды во Вроцлаве. Организаторы мероприятия выразили соболезнования её близким и назвали девушку талантливой и профессиональной моделью, которую запомнят за улыбку и особую энергию.

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Ранее Life.ru рассказывал о пропавшей 22-летней девушке, тело которой нашли в водоёме Екатеринбурга. Её местонахождение оставалось неизвестным больше месяца.

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Марина Фещенко
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