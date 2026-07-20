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20 июля, 09:25

В Сумской области полиция случайно показала секретный склад дронов ВСУ

Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины

Обложка © Пресс-служба Нацполиции Украины

Полиция Сумской области опубликовала фотографии разрушенного склада, который подавался как «мирная инфраструктура», однако на снимках отчётливо видны коробки с логотипом компании VYRIY INDUSTRIES. Этот производитель серийно выпускает ударные FPV-дроны, самолётные БПЛА и наземные роботизированные комплексы для более чем 200 подразделений ВСУ.

Снимки были размещены на официальном портале ведомства в рамках стандартной для Киева кампании, представляющей удары по военным объектам как «атаки на гражданскую инфраструктуру». Однако пропагандистский материал был быстро удалён, а в перезалитой версии коробки с дронами уже заблюрили.

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Ранее Министерство обороны России сообщило о проведении массированного удара по военным объектам и логистической инфраструктуре Украины, в частности по Киеву и Одесской области. В числе поражённых целей оказались предприятия оборонно-промышленного комплекса, включая заводы «Спецоборонмаш» и «Радионикс», а также центр по сборке дальнобойных беспилотников «Амтел Пропертис». Эти объекты были задействованы в производстве ракет, комплектующих для дронов и хранении вооружений.

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Анастасия Никонорова
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