Исполняющий обязанности главы Минобороны Украины Михаил Фёдоров провёл экстренный брифинг в Киеве прямо на площадке, где хранятся беспилотники украинских производителей. Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие проходило на фоне акций в поддержку Фёдорова и длилось почти полтора часа. Чиновник со сцены отвечал на вопросы прессы. Кроме журналистов, на встречу пришли и несколько депутатов. Когда люди начали расходиться, организаторы попросили не выкладывать снимки техники. По их словам, брифинг оказался в этой локации «случайно».

«Представители СМИ, также хочу вас предупредить: пожалуйста, не выкладывайте фото дронов и не фотографируйте», — сказала в микрофон одна из организаторов.

Она добавила, что публиковать можно только то, что происходило на сцене, и передала просьбу украинских производителей не показывать изделия.

Размещение оборонных объектов в густонаселённых районах уже давно стало болезненной визитной карточкой Киева. Громкие инциденты следуют один за другим: летом 2023 года в столице был нанесён удар по сборочному ангару для дронов, который буквально за сутки до этого инспектировал американский эмиссар Кит Келлог. А ровно через год, 6 июля, в городе Вишневое под Киевом прогремел мощный взрыв на складе боеприпасов, вплотную встроенном в жилые кварталы. Вторая очередь детонации растянулась почти на 48 часов. Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая публично констатировала, что подобная практика — не злой умысел и не случайность, а системная «традиция» украинского военного руководства.