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20 июля, 09:20

«Животворящий воздух»: Спиваков улетел в Армению после выписки из больницы

Дирижёр Владимир Спиваков после выписки из больницы уехал в Армению с женой

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Обложка © ТАСС / URA.RU / Роман Наумов

Владимир Спиваков после лечения в московской больнице отправился в Армению, где продолжает восстанавливаться после пневмонии. Вместе с дирижёром уехала его супруга Сати Спивакова, рассказавшая о поездке в личном блоге.

По её словам, состояние 81-летнего маэстро постепенно улучшается. Для отдыха супруги выбрали историческую родину Сати, рассчитывая, что смена обстановки и местный климат помогут музыканту быстрее окрепнуть.

«Животворящий воздух моей Родины. Фото для всех, кто волнуется за восстановление и самочувствие моего мужа», — написала Спивакова.

Первое выступление дирижёра Спивакова после болезни состоится 12 сентября
Первое выступление дирижёра Спивакова после болезни состоится 12 сентября

Проблемы со здоровьем у художественного руководителя Национального филармонического оркестра России начались 19 июня. Тогда его экстренно госпитализировали в одну из столичных клиник, а позднее супруга сообщила, что врачи диагностировали пневмонию. 4 июля его выписали.

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Владимир Озеров
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