Первое выступление дирижёра Спивакова после болезни состоится 12 сентября
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Народный артист СССР и дирижёр Владимир Спиваков впервые выступит после болезни в свой день рождения, 12 сентября, в Доме музыки. Об этом РИА «Новости» сообщила его супруга Сати Спивакова.
«У Владимира Теодоровича начался отпуск. Первое выступление планируется 12 сентября — в его день рождения. В Доме музыки уже заявлен концерт с Алисой Бруновной Фрейндлих, который 21 июня пришлось отменить по болезни», — рассказала она, отвечая на вопрос о сроках возвращения маэстро на сцену.
Сати Спивакова уточнила, что после этого концерта Владимир Спиваков отправится на гастроли и примет участие в фестивале пианиста и народного артиста России Дениса Мацуева в Иркутске.
Напомним, в середине июня Владимир Спиваков был госпитализирован. Первоначально у дирижёра возникли опасения по поводу инсульта, о чём сообщил митрополит Иларион. Однако позже стало известно, что диагноз не подтвердился. По словам супруги, маэстро находился в обычной палате и постепенно шёл на поправку. Причиной госпитализации оказалась пневмония, и 4 июля дирижёра выписали из больницы.
Владимир Спиваков продолжает руководить Национальным филармоническим оркестром России и камерным ансамблем «Виртуозы Москвы», и его возвращение на сцену ожидается с большим интересом публики.
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