Первое выступление дирижёра Спивакова после болезни состоится 12 сентября

Народный артист СССР и дирижёр Владимир Спиваков впервые выступит после болезни в свой день рождения, 12 сентября, в Доме музыки. Об этом РИА «Новости» сообщила его супруга Сати Спивакова.

«У Владимира Теодоровича начался отпуск. Первое выступление планируется 12 сентября — в его день рождения. В Доме музыки уже заявлен концерт с Алисой Бруновной Фрейндлих, который 21 июня пришлось отменить по болезни», — рассказала она, отвечая на вопрос о сроках возвращения маэстро на сцену.

Сати Спивакова уточнила, что после этого концерта Владимир Спиваков отправится на гастроли и примет участие в фестивале пианиста и народного артиста России Дениса Мацуева в Иркутске.

Владимир Спиваков продолжает руководить Национальным филармоническим оркестром России и камерным ансамблем «Виртуозы Москвы», и его возвращение на сцену ожидается с большим интересом публики.