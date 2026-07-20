Осквернённое советское кладбище в Нидерландах закрыли на время реставрации

Сроки открытия комплекса пока не определены. Глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг подчеркнул, что работы продолжаются, и комплекс будет закрыт до полного восстановления. Он также не смог назвать этапы восстановительных работ.

Напомним, неизвестные повредили более 150 надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» (Sovjet Ereveld) под Лёсденом. Там находятся захоронения 865 советских военнослужащих и других жертв Второй мировой войны. Российское посольство в стране заявило, что держит ситуацию с осквернением памятника на особом контроле. Мемориал был открыт в 1948 году и является единственным военным кладбищем в Нидерландах, посвящённым погибшим советским военнослужащим. Большинство похороненных там солдат умерли в немецком плену на территории Нидерландов и Германии. Среди них — 101 советский военнопленный из лагеря Амерсфорт, расстрелянный нацистами в 1942 году.