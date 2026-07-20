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20 июля, 11:09

Осквернённое советское кладбище в Нидерландах закрыли на время реставрации

Обложка © Wikipedia / Ssanny1885

Обложка © Wikipedia / Ssanny1885

Мемориальный комплекс «Советское поле славы» под городом Лёсден в Нидерландах закрыт для посещений из-за реставрационных работ после акта вандализма, сообщили в мэрии города. Пресс-секретарь Патриция ван Трихт отметила, что фонд, управляющий кладбищем, активно занимается очисткой и восстановлением повреждённых могил.

Сроки открытия комплекса пока не определены. Глава фонда «Советское поле славы» Ремко Рейдинг подчеркнул, что работы продолжаются, и комплекс будет закрыт до полного восстановления. Он также не смог назвать этапы восстановительных работ.

«Вы же-с и вандалы-с»: Захарова — об осквернивших кладбище советских воинов в Нидерландах
«Вы же-с и вандалы-с»: Захарова — об осквернивших кладбище советских воинов в Нидерландах

Напомним, неизвестные повредили более 150 надгробий на мемориальном комплексе «Советское поле славы» (Sovjet Ereveld) под Лёсденом. Там находятся захоронения 865 советских военнослужащих и других жертв Второй мировой войны. Российское посольство в стране заявило, что держит ситуацию с осквернением памятника на особом контроле. Мемориал был открыт в 1948 году и является единственным военным кладбищем в Нидерландах, посвящённым погибшим советским военнослужащим. Большинство похороненных там солдат умерли в немецком плену на территории Нидерландов и Германии. Среди них — 101 советский военнопленный из лагеря Амерсфорт, расстрелянный нацистами в 1942 году.

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Татьяна Миссуми
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