В полыхающем элитном ЖК в центре Москвы началось обрушение стёкол
В элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» в результате пожара началось обрушение стёкол мансардного этажа. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Пожар в элитном ЖК в центре Москвы. Видео © Life.ru
Ранг пожара повышен до второго, площадь горения увеличилась до 200 квадратных метров. Движение транспорта по улице Большая Дмитровка полностью перекрыто. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в Москве горит ЖК «На Страстном бульваре». К слову, один квадратный метр тут стоит около миллиона рублей. Из здания на 35 квартир уже эвакуировали 20 человек. Сильное задымление отрезало выход жильцам. Заблокированными остаются по меньшей мере четверо человек, включая двоих детей.
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