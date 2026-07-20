В полыхающем элитном ЖК в центре Москвы началось обрушение стёкол

В элитном жилом комплексе «На Страстном бульваре» в результате пожара началось обрушение стёкол мансардного этажа. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Пожар в элитном ЖК в центре Москвы. Видео © Life.ru

Ранг пожара повышен до второго, площадь горения увеличилась до 200 квадратных метров. Движение транспорта по улице Большая Дмитровка полностью перекрыто. На месте работают экстренные службы, информация о пострадавших уточняется.