Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 июля, 12:06

Казахстан подтвердил атаку беспилотника на танкер Nelsa в Чёрном море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio

Танкер Nelsa подвергся атаке беспилотника во время погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море. Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана.

Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 июля. После удара на борту вспыхнул пожар, однако его быстро потушили. Экипаж не пострадал, попадания нефти в воду удалось избежать. Специалисты проверяют техническое состояние судна и оценивают возможный ущерб. Казахстанская сторона поддерживает постоянную связь с руководством КТК.

«В результате инцидента возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено», — заявили в ведомстве.

ВСУ снова атаковали танкер в Каспийском море, экипаж спасся
ВСУ снова атаковали танкер в Каспийском море, экипаж спасся

Накануне МИД Казахстана назвал нападения на перевозящие нефть консорциума суда недопустимым посягательством на экономические интересы страны. Астана также допустила, что выдвинет требование о компенсации нанесённого ущерба. Напомним, атака ВСУ произошла 19 июля 2026 года на выносных причалах ВПУ-1 и ВПУ-3.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Казахстан
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar