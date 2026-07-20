Казахстан подтвердил атаку беспилотника на танкер Nelsa в Чёрном море
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Boy_Folio
Танкер Nelsa подвергся атаке беспилотника во время погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море. Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана.
Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 июля. После удара на борту вспыхнул пожар, однако его быстро потушили. Экипаж не пострадал, попадания нефти в воду удалось избежать. Специалисты проверяют техническое состояние судна и оценивают возможный ущерб. Казахстанская сторона поддерживает постоянную связь с руководством КТК.
«В результате инцидента возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено», — заявили в ведомстве.
Накануне МИД Казахстана назвал нападения на перевозящие нефть консорциума суда недопустимым посягательством на экономические интересы страны. Астана также допустила, что выдвинет требование о компенсации нанесённого ущерба. Напомним, атака ВСУ произошла 19 июля 2026 года на выносных причалах ВПУ-1 и ВПУ-3.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.