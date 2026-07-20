Казахстан подтвердил атаку беспилотника на танкер Nelsa в Чёрном море

Танкер Nelsa подвергся атаке беспилотника во время погрузки на терминале Каспийского трубопроводного консорциума в Чёрном море. Об этом сообщило Министерство энергетики Казахстана.

Инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 июля. После удара на борту вспыхнул пожар, однако его быстро потушили. Экипаж не пострадал, попадания нефти в воду удалось избежать. Специалисты проверяют техническое состояние судна и оценивают возможный ущерб. Казахстанская сторона поддерживает постоянную связь с руководством КТК.

«В результате инцидента возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. Пострадавших нет, разлива нефти не допущено», — заявили в ведомстве.