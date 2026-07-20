Косиняк-Камыш потребовал у Киева заставить украинцев соблюдать законы в Польше

«Украинская сторона должна призвать своих граждан к соблюдению всех принципов и правил, если они являются гостями в нашей стране», — сказал глава Минобороны.

Особое внимание министр уделил случаю с украинским блогером Андреем Гавриловым, который проехал на спортивном автомобиле по закрытой пешеходной дороге к озеру Морске-Око в Татшаньском национальном парке. На фоне таких скандалов за первые шесть месяцев текущего года количество преступлений против украинцев в Польше возросло более чем на 30%. При этом было подано 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти, и если тенденция сохранится, к концу года их число может достичь 360.