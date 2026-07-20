В центре Москвы горит двухэтажное здание у усадьбы Нарышкиных

В центре Москвы в Малом Казенном переулке полностью охвачено огнём двухэтажное здание. Как сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва», пожар бушует на участке рядом с Южным флигелем усадьбы Нарышкиных.

Из горящей постройки валит густой дым, который окутал ближайшие улицы, очевидцы жалуются на сильный запах гари. На место оперативно прибыли спасатели, которые уже начали тушение. Движение по переулку перекрыто, сообщили в столичном Дептрансе. Информация о пострадавших и причинах возгорания уточняется.