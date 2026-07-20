Кастинг на главкома? Зеленский один за другим принимает возможных преемников Сырского

Владимир Зеленский продолжил серию встреч с высшим командованием ВСУ на фоне сообщений о возможной отставке главкома Александра Сырского. По данным украинских источников, после разговора с заместителем начальника Генштаба Владимиром Горбатюком он встретился с командующим Объединёнными силами Михаилом Драпатым.

Накануне Зеленский уже проводил консультации с Драпатым, Горбатюком и командующим Десантно-штурмовыми войсками Олегом Апостолом. Официально сообщалось, что генералы докладывали о положении на нескольких участках фронта, потребностях подразделений и проблемах со снабжением.

Однако встречи проходят на фоне активного обсуждения кадровых перестановок. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк утверждает, что Драпатый и Горбатюк входят в число возможных кандидатов на место Сырского, а наиболее вероятным претендентом считает Апостола.

Среди других вариантов парламентарий назвал командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого и возглавляющего корпус «Хартия» Игоря Оболенского. Последний также участвовал в серии консультаций Зеленского с военными руководителями. Официально поиск нового главкома и список кандидатов не подтверждались.

По данным Железняка, вопрос о замене Сырского может обсуждаться на заседании Ставки верховного главнокомандующего. Названное им время заседания официально не подтверждено, а решение об увольнении главкома пока не объявлялось.

Разговоры об отставке Сырского усилились после конфликта с бывшим министром обороны Михаилом Фёдоровым и протестов в его поддержку. Ранее Life.ru подробно рассказывал, почему Фёдоров предлагал Зеленскому уволить Сырского и какие претензии предъявлял военному руководству.