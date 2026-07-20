МИД назвал целью атак ВСУ на КТК дестабилизацию нефтяного рынка

МИД России назвал попытку дестабилизировать мировой нефтяной рынок одной из целей атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума. В ведомстве также указали на ущерб интересам Казахстана и западных участников проекта.

Российское внешнеполитическое ведомство возложило ответственность за нападения на Киев. Там отметили, что это уже пятая атака на гражданскую инфраструктуру консорциума.

«В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании», — указали в министерстве.

В МИД подчеркнули, что КТК объединяет предприятия России, Казахстана, США и государств Западной Европы. Поэтому удары затрагивают в том числе экономические интересы стран, которые оказывают Украине финансовую и военную поддержку.

Москва поддержала осуждение инцидентов со стороны Казахстана и призвала международное сообщество отреагировать на произошедшее. Отсутствие оценки в ведомстве пообещали расценить как одобрение дальнейшего наращивания атак.

Как сообщалось ранее, российские средства ПВО в ночь на 19 июля перехватили и уничтожили 140 украинских беспилотников самолётного типа. Атака продолжалась с 20:00 18 июля до 08:00 по московскому времени. Дроны были уничтожены над территориями десяти регионов России, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.