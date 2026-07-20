Гвардиола провёл переговоры со сборной Италии после ухода из «Сити»

Испанский футбольный тренер Хосеп Гвардиола провёл переговоры с Итальянской федерацией футбола по поводу вакансии главного тренера сборной. Об этом сообщает Sky Sports Italy. Технический директор Паоло Мальдини лично отправился в Барселону, чтобы убедить специалиста привести «скуадру адзурру» (легендарное прозвище национальной сборной Италии по футболу) к Евро-2028.

По данным источников, Мальдини и его советник Леонардо Араужо в течение трёх дней излагали Гвардиоле свои планы. Пока неясно, заинтересован ли бывший тренер «Манчестер Сити» в этом предложении. Италия, пропустившая три последних чемпионата мира, отчаянно ищет тренера после увольнения Дженнаро Гаттузо за неудачный стыковой матч.

Гвардиола, завоевавший с «Сити» 20 трофеев, ранее достиг устной договорённости со сборной Англии в 2024 году, но в последний момент передумал. Сейчас он не единственный кандидат: рассматриваются также Роберто Манчини и Андреа Пирло. Сам испанец заявлял, что открыт к работе со сборной, хотя и обещал взять паузу после ухода из клуба.

Ранее итальянский специалист Энцо Мареска подписал контракт с «Манчестер Сити» до 2029 года, став новым главным тренером после ухода Пепа Гвардиолы. Клуб выплатил «Челси» около 20 млн евро компенсации, чтобы вернуть Мареску, который ранее работал в системе «Сити» и был ассистентом Гвардиолы в сезоне требла. Теперь перед Мареской стоит задача сохранить стиль команды и начать новый этап после десятилетнего успешного правления Гвардиолы. Он уже знаком с клубной структурой, что должно помочь в адаптации.