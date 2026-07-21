Американские банкиры допустили подорожание нефти до 120 долларов

Стоимость нефти марки Brent способна превысить $120 за баррель уже к четвёртому кварталу этого года — при условии, что перебои с поставками через Ормузский пролив продолжатся. Об этом говорится в обзоре аналитиков Goldman Sachs Group Inc.

При этом эксперты не считают основным такой вариант развития событий. Их базовый прогноз средней цены Brent на последний квартал года — $80 за баррель. Он опирается на предположение, что напряжённость на Ближнем Востоке пойдёт на спад.

В рамках данного сценария аналитики ожидают, что в следующем году нефть подешевеет до $75 за баррель. Однако они подчёркивают, что сохранение сбоев в судоходстве через Ормузский пролив, а также возможные трудности с перевозками по Красному морю могут нарушить базовые расчёты.

«Очередная эскалация ближневосточного конфликта и сокращение поставок нефти из Персидского залива до уровня ниже 45% довоенных объёмов вновь спровоцировали рост цен», — сказано в обзоре Goldman Sachs.

Ранее йеменские хуситы заявили о морской блокаде Саудовской Аравии. До этого в СМИ появлялась информация, что Иран попросил их подготовиться к перекрытию нефтяного маршрута через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив в случае ударов США по энергетическим объектам страны.