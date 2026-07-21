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21 июля, 09:40

Песков заявил о реакции Москвы на поддержку Украины новым премьером Британии

Обложка © Life.ru / © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press

Обложка © Life.ru / © Stephen Lock/i-Images via ZUMA Press

Москва фиксирует заявления нового премьер-министра Великобритании о продолжении поддержки Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, одним из первых действий нового главы британского правительства стали заявления о «безоговорочной поддержке Украины» и намерении Лондона продолжать оказывать помощь Киеву.

«Приход нового премьера Англии — наверное, одним из первых его действий были заявления о безоговорочной поддержке Украины, соответственно о намерении Англии делать всё для продолжения войны. Этот факт мы фиксируем», — сказал Песков.

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Представитель президента России отметил, что Москва обратила внимание на позицию нового британского руководства. Других подробностей о возможной реакции российских властей он не привёл.

Великобритания ранее неоднократно заявляла о поддержке Украины и продолжении военной помощи Киеву. Лондон входит в число стран, которые оказывают Украине помощь с начала конфликта.

Ранее Life.ru рассказывал о первых заявлениях Энди Бёрнэма после его назначения премьер-министром Великобритании. Новый глава правительства пришёл на смену предыдущему кабинету и сразу обозначил внешнеполитические приоритеты Лондона.

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Марина Фещенко
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