Гулявшую голой по Москве экс-участницу «Дома-2» арестовали на 14 суток
Анастасия Брагина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / bragina_anastasiaa1
Блогерше, бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Анастасии Брагиной назначили 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство после появления на улицах Москвы без одежды.
В суде указали, что Брагина находилась в общественном месте в полностью обнаженном виде, чем «выразила явное неуважение к обществу». В отношении девушки составили административный протокол. Материалы дела поступили на рассмотрение во вторник, после чего суд назначил наказание в виде административного ареста.
Напомним, инцидент произошёл в разгар дня на Волоколамском шоссе — девушка зашла в магазин нагишом, совершала покупки и записывала происходящее на камеру для своего телеграм-канала. Бывшая участница «телестройки» заявила, что публичная обнажёнка — это «конкретный рост» над собой и «выход из рамок ограничений». Брагина не впервые шокирует подписчиков «голыми» фото и рассуждает о «духовном пути» без одежды. В этот раз она была задержана за нарушение общественного порядка.
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