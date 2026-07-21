Гулявшую голой по Москве экс-участницу «Дома-2» арестовали на 14 суток

Блогерше, бывшей участнице телепроекта «Дом-2» Анастасии Брагиной назначили 14 суток административного ареста за мелкое хулиганство после появления на улицах Москвы без одежды.

В суде указали, что Брагина находилась в общественном месте в полностью обнаженном виде, чем «выразила явное неуважение к обществу». В отношении девушки составили административный протокол. Материалы дела поступили на рассмотрение во вторник, после чего суд назначил наказание в виде административного ареста.