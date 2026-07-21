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21 июля, 11:34

Защита обжаловала первый в РФ приговор по делу об организации ЛГБТ*-сообщества

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NMK-Studio

Сторона защиты обжаловала первый в России приговор по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации — движения ЛГБТ*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Сторона защиты подала [жалобу]. Не согласны с приговором», — говорится в сообщении.

При этом содержание апелляционной жалобы и доводы адвокатов в суде раскрывать не стали.

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Напомним, что уголовное дело, ставшее первым в России по статье об организации деятельности движения ЛГБТ*, было возбуждено в Оренбурге в отношении владельца, администратора и арт-директора ночного клуба Pose («Поза»). Расследование началось по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. Позже Росфинмониторинг внёс администратора и арт-директора клуба Диану Камильянову** и Александра Климова** в перечень террористов и экстремистов. Впоследствии Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в России приговор по уголовному делу об организации и участии в деятельности движения ЛГБТ*.

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* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.

** Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Милена Скрипальщикова
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