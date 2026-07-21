Защита обжаловала первый в РФ приговор по делу об организации ЛГБТ*-сообщества

Сторона защиты обжаловала первый в России приговор по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации — движения ЛГБТ*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

«Сторона защиты подала [жалобу]. Не согласны с приговором», — говорится в сообщении.

При этом содержание апелляционной жалобы и доводы адвокатов в суде раскрывать не стали.

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