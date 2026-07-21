Защита обжаловала первый в РФ приговор по делу об организации ЛГБТ*-сообщества
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Сторона защиты обжаловала первый в России приговор по делу об организации и участии в деятельности экстремистской организации — движения ЛГБТ*. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.
«Сторона защиты подала [жалобу]. Не согласны с приговором», — говорится в сообщении.
При этом содержание апелляционной жалобы и доводы адвокатов в суде раскрывать не стали.
Напомним, что уголовное дело, ставшее первым в России по статье об организации деятельности движения ЛГБТ*, было возбуждено в Оренбурге в отношении владельца, администратора и арт-директора ночного клуба Pose («Поза»). Расследование началось по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. Позже Росфинмониторинг внёс администратора и арт-директора клуба Диану Камильянову** и Александра Климова** в перечень террористов и экстремистов. Впоследствии Центральный районный суд Оренбурга вынес первый в России приговор по уголовному делу об организации и участии в деятельности движения ЛГБТ*.
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* Деятельность движения запрещена в РФ как экстремистская.
** Включены в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга