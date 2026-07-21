Стопу сибирячки нашпиговали обломками игл, обещая избавить от боли

Жительница Красноярска обнаружила в стопе не менее десяти обломков игл после сеанса акупунктуры. Теперь женщине может потребоваться операция, сообщает Telegram-канал Baza.

По его данным, сибирячка обратилась к известному в городе специалисту по иглоукалыванию из-за боли в ноге. Однако уже после первой процедуры её состояние ухудшилось: боль усилилась настолько, что женщина не могла наступать на стопу.

Пациентка отправилась в медучреждение, где ей сделали рентген. На снимке врачи якобы обнаружили не менее десяти небольших металлических фрагментов, оставшихся в тканях.

Из-за малого размера обломков их извлечение может потребовать серьёзного хирургического вмешательства. Пока женщине назначили антибиотики и противовоспалительные препараты, а при ухудшении состояния могут направить на операцию.

Ранее Life.ru предупреждал о возможных осложнениях иглоукалывания. Невролог отмечала, что процедура может привести к инфекциям, кровотечениям, повреждению нервов и сосудов, поэтому проводить её следует в медицинских учреждениях у специалистов с профильным образованием.