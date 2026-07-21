От «Волги-бабушки» до книг об СВО: регионам направили списки для школьных библиотек

Минпросвещения России подготовило новые списки литературы для комплектования школьных библиотек и направило их во все регионы страны. В подборки вошли произведения из федеральных образовательных программ, книги для внеклассного чтения и отдельный перечень современной патриотической литературы.

Важно, что речь идёт не об обязательном изучении всех перечисленных произведений на уроках. Ведомство разделило книги на три самостоятельные категории: обязательную программу, рекомендации для самостоятельного чтения и литературу патриотической направленности, которой школы смогут пополнять библиотечные фонды.

Патриотическая подборка разбита по возрасту и включает 76 пронумерованных позиций. Для учеников первых — четвёртых классов отобрали произведения о родной земле, Великой Отечественной войне и известных людях России. Среди них — «Девятьсот дней мужества», «Юные герои Великой Отечественной», «Первый полёт в космос», книги об адмиралах Ушакове и Нахимове, Минине и Пожарском.

Школьникам пятых — девятых классов предлагают книги о русских князьях и полководцах, блокаде Ленинграда и героях Великой Отечественной войны. В эту же возрастную категорию включены «Тени Донбасса: маленькие истории большой войны. Неотправленные письма» Олега Роя и «Герои СВО. Символы российского мужества» Михаила Фёдорова.

В перечень для десятых и одиннадцатых классов вошли произведения о Крымской, Первой мировой и Великой Отечественной войнах, а также книги «Донбасс — сердце России», «За чертой», сборник стихов об СВО «Поэзия русской зимы» и «Бранная слава». Для старшеклассников установлена возрастная маркировка 16+.

«Произведения, включённые в списки, призваны познакомить школьников с богатейшим наследием русской литературы, воспитать эстетические вкусы подрастающего поколения и укрепить традиционные духовно-нравственные ценности», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, подборки также должны стать ориентиром для учителей и родителей.

Ранее Life.ru сообщал, что Сергей Кравцов поддержал идею включения книг об СВО в образовательные программы. Предложение касалось произведений о событиях спецоперации, а также биографий государственных деятелей, учёных, военных и участников СВО.