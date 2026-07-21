Китай получил основную экономическую выгоду от чемпионата мира по футболу. Турнир прошёл в США, Канаде и Мексике. Об этом написал обозреватель Дмитрий Бавырин в интервью газете «Взгляд».

КНР выпускает около 40% мировой спортивной одежды и атрибутики. Перед финалом газета South China Morning Post привела данные китайской таможни. В первом полугодии экспорт спортивных товаров из страны вырос на 17,6%, а в июне — на 27%. Некоторые производители текстиля увеличили продажи на 60%.

Бавырин отметил, что результат финального матча не влиял на доходы китайских компаний. Производители заранее заработали на спросе на форму, сувениры и другую продукцию с символикой команд и игроков.

«Китай победил всех заранее и, хотя его руководство наверняка симпатизировало Испании, бесстрастно продал миру значительно больше сувенирных футболок с надписью Месси, чем футболок с надписью Родри», — написал обозреватель.

Автор также связал победу Испании с ростом политического веса Мадрида. Премьер-министр Педро Санчес выступает против конфронтации с Китаем и регулярно посещает КНР. Испанское правительство рассчитывает расширить поставки национальных товаров на китайский рынок и развивать обмен технологиями.

При этом Испания сохраняет членство в Евросоюзе и НАТО, но спорит с союзниками по отдельным вопросам. Мадрид отказался значительно увеличивать военные расходы и не предоставил свои базы для операции против Ирана. По мнению Бавырина, такая позиция помогает стране укреплять контакты с Пекином.

В итоге Испания получила чемпионский титул, а китайские компании заработали на росте мирового спроса во время турнира.

Ранее президент США Дональд Трамп вышел на поле после финала ЧМ-2026 и присоединился к сборной Испании во время общей фотосессии. Однако ФИФА опубликовала снимки команды без американского лидера. Испания в ночь на 20 июля победила Аргентину в дополнительное время со счётом 1:0. Трамп присутствовал на матче в Ист-Ратерфорде и после игры спустился к футболистам вместе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.