Поляки стали чаще выражать недовольство политикой властей в отношении Украины, а также решениями по оказанию поддержки Киеву. Об этом пишет польское издание Myśl Polska.

«Поляки уже сыты по горло тому, что им приходится кланяться украинским властям. Марши, приуроченные к годовщине Волынской резни, собрали тысячи людей. Мы пришли туда в таком количестве не только для того, чтобы почтить память погибших, но и для того, чтобы потребовать полного прекращения военной и финансовой помощи Украине, предъявить счёт за оказанную до сих пор помощь и лишить всех иммигрантов пособий и привилегий», — уточняет автор.

Автор статьи утверждает, что отношение к украинскому вопросу внутри польского общества меняется на фоне споров о расходах государства и двусторонних разногласий. Отмечается, что правительство Польши понимает, ситуация напряженная: жителей провоцируют и оскорбляют посторонние. С начала нынешнего этапа конфликта Польша предоставила Украине 30 миллиардов евро финансовой, гуманитарной и военной помощи, заняв четвёртое место среди стран. Также напоминается о поставках пяти ракет Patrioit с ценой от 3,8 до 5 миллионов долларов за каждую.

«Однако наглость клики Зеленского не знает границ. Для них это и так «недостаточно». Между тем с нашей точки зрения всё выглядит совершенно иначе. Власти передают наши средства государству, которое предпринимает явно враждебные шаги по отношению к нам, только для того, чтобы Зеленский, Стефанишина и другие, сидящие у кормушки, могли нажиться. Мы имеем право сказать «хватит» — говорится в статье.

А ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские власти должны призвать своих граждан соблюдать закон и порядок на территории Польши. Поводом для заявления стали несколько резонансных инцидентов с участием украинцев в республике. За первые шесть месяцев текущего года количество преступлений против украинцев в Польше возросло более чем на 30%. При этом было подано 180 заявлений о преступлениях на почве ненависти, и если тенденция сохранится, к концу года их число может достичь 360.