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22 июля, 02:27

Рогозин высмеял нового главкома ВСУ Михаила Драпатого

Дмитрий Рогозин. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Дмитрий Рогозин. Обложка © Telegram / Балицкий Евгений

Сенатор от Запорожской области, командир Центра специального назначения (ЦСН) беспилотных систем «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин высмеял фамилию нового главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Михаила Драпатого.

«Драпатый от слова «драпать»?» — пишет он в своём Telegram-канале.

Стала известна вся подноготная нового главкома ВСУ Драпатого
Стала известна вся подноготная нового главкома ВСУ Драпатого

Напомним, Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главкомом ВСУ на замену Александру Сырскому. Зеленский рассчитывает, что перестановки укрепят украинскую армию и усилят давление на Россию. Позднее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск МВД РФ. В базе данных значится, что его разыскивают по уголовному делу.

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Тимур Хингеев
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