22 июля над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников
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Силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Ленинградской областью. Отражение воздушной атаки продолжается, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Над территорией Ленинградской области сбито 6 БПЛА. Боевая работа продолжается», — написал он.
Глава региона не уточнил, в каких районах перехватили беспилотники. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Ранее сообщалось, что подразделения ПВО отражают налёт украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров подтвердил в своём телеграм-канале уничтожение нескольких воздушных целей. Он призвал жителей не приближаться к обломкам аппаратов и не публиковать кадры с мест их падения. Произошло возгорание складского объекта. К ликвидации пожара привлечены расчёты МЧС и оперативные службы. Имеются двое пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.
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