22 июля над Ленинградской областью сбили шесть беспилотников

Глава региона не уточнил, в каких районах перехватили беспилотники. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что подразделения ПВО отражают налёт украинских беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Губернатор Владимир Владимиров подтвердил в своём телеграм-канале уничтожение нескольких воздушных целей. Он призвал жителей не приближаться к обломкам аппаратов и не публиковать кадры с мест их падения. Произошло возгорание складского объекта. К ликвидации пожара привлечены расчёты МЧС и оперативные службы. Имеются двое пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет.