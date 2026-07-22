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22 июля, 08:11

«Привыкли, что только грозились»: Захарова высмеяла реакцию Италии на высылку атташе

Захарова: Италия удивлена ответными мерами РФ, но привыкла к безнаказанности

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik иронично прокомментировала реакцию Италии на решение Москвы выслать итальянского военного атташе и его сотрудника. По её словам, западные страны настолько привыкли к тому, что Россия раньше ограничивалась лишь угрозами, что теперь их удивляют реальные ответные шаги.

«Заявление МИД Италии напомнило с одной стороны шутки, но они были основаны на подобных цитатах, о том как безбожно Россия приближается к границам НАТО», — сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что высылка итальянских дипломатов стала прямым ответом на аналогичные действия Рима, и это не было безосновательным решением.

МИД дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России
МИД дал итальянским дипломатам трое суток на выезд из России

Напомним, Москва ответила на заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о высылке российских дипломатов, назвав его искажением фактов. Мария Захарова указала на противоречия в словах министра, который назвал решение РФ «безосновательным» и «актом мести». Она подчеркнула, что это ответная мера на действия Италии, а не произвольный шаг. Российский МИД настаивает на зеркальном характере своих действий.

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Анастасия Никонорова
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