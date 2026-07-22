«Привыкли, что только грозились»: Захарова высмеяла реакцию Италии на высылку атташе
Захарова: Италия удивлена ответными мерами РФ, но привыкла к безнаказанности
Мария Захарова. Обложка © Life.ru
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik иронично прокомментировала реакцию Италии на решение Москвы выслать итальянского военного атташе и его сотрудника. По её словам, западные страны настолько привыкли к тому, что Россия раньше ограничивалась лишь угрозами, что теперь их удивляют реальные ответные шаги.
«Заявление МИД Италии напомнило с одной стороны шутки, но они были основаны на подобных цитатах, о том как безбожно Россия приближается к границам НАТО», — сказала дипломат.
Она также подчеркнула, что высылка итальянских дипломатов стала прямым ответом на аналогичные действия Рима, и это не было безосновательным решением.
Напомним, Москва ответила на заявление главы МИД Италии Антонио Таяни о высылке российских дипломатов, назвав его искажением фактов. Мария Захарова указала на противоречия в словах министра, который назвал решение РФ «безосновательным» и «актом мести». Она подчеркнула, что это ответная мера на действия Италии, а не произвольный шаг. Российский МИД настаивает на зеркальном характере своих действий.
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