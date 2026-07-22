«Привыкли, что только грозились»: Захарова высмеяла реакцию Италии на высылку атташе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik иронично прокомментировала реакцию Италии на решение Москвы выслать итальянского военного атташе и его сотрудника. По её словам, западные страны настолько привыкли к тому, что Россия раньше ограничивалась лишь угрозами, что теперь их удивляют реальные ответные шаги.

«Заявление МИД Италии напомнило с одной стороны шутки, но они были основаны на подобных цитатах, о том как безбожно Россия приближается к границам НАТО», — сказала дипломат.

Она также подчеркнула, что высылка итальянских дипломатов стала прямым ответом на аналогичные действия Рима, и это не было безосновательным решением.